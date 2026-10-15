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Молебен в Русия срещу дроновете: Поповете се молят на св. Владимир, но забравиха Владимир в Кремъл

15 октомври 2026, 17:50 часа 2803 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Молебен в Русия срещу дроновете: Поповете се молят на св. Владимир, но забравиха Владимир в Кремъл

В руския град Калуга вчера, 14 октомври, направиха молебен срещу украинските дронове след атаката срещу дейта-центъра на "Яндекс", който се намира в индустриалния парк "Грабцево" в североизточната част на града. Свещеници от енорията "Св. Владимир" са помолили Господ и Божията Майка, както се съобщава на страницата на църквата във ВКонтакте, да защитят града от дроновете. След това поповете са обиколили района с икона, която се смята за чудотворна, и са поръсили улиците със светена вода.

"В момента преживяваме трудни времена. Нашият град, включително десният бряг (на река Ока, където се намира дейта-центърът - бел. ред.), е бомбардиран и летят дронове. Именно в такива времена нашите предци са се обръщали към Бог и Божията Майка за застъпничество и помощ", казват от "Св. Владимир".

Проблемът е, че поповете не са се обърнали към другия Владимир - Путин, защото той със сигурност би им свършил повече работа, ако искат да спрат украинските удари. Достатъчно е да прекрати войната и да нареди да армията си да се изнесе от Украйна.

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Припомняме, че на 9 актомври в Калуга бе ударен най-големият дейта-център на "Яндекс" на площ от 130 000 кв. м. Според съобщения при падането на отломките е бил повреден и автомобилният завод АГР, където се сглобяват китайските автомобили Tenet, както и общо 30 сгради.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Владимир Путин Молебен дейта център Яндекс война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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