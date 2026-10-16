Мрачна статистика: Отчетоха рекорден брой загинали и ранени цивилни от руски удари през септември

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна потвърди, че през септември са загинали най-малко 328 цивилни, а още 2105 са били ранени. Данните идват на на фона на засилените руски удари по енергийната инфраструктура с наближаването на зимата.

Още: Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

„По този начин общият брой на загиналите и ранените се оказа с 85% по-висок, отколкото през септември 2025 година, когато има 249 загинали и 1068 ранени “, се посочва в съобщението на мисията. „Граждански лица загинаха и бяха ранени в 22 региона на Украйна и в град Киев. Особено голям брой жертви беше отчетен в столицата, Херсон, Харков, Суми и Запорожие. Само в Киев жертви сред цивилното население бяха регистрирани през 22 от 30-те дни на месеца — по-често, отколкото през всеки друг месец от началото на пълномащабната инвазия“, се казва в доклада.

Значителен ръст на броя на жертвите сред цивилното население започна през юли 2024 г. През септември той достигна нов критичен връх – за месеца загинаха най-малко 328 мирни жители, а още 2105 души бяха ранени. Тенденцията към висок брой жертви сред цивилното население се запази и през октомври.

Още: Украйна показа екстремния си дрон за евакуация на ранени (ВИДЕО)

„Например, в нощта на 6 срещу 7 октомври руските въоръжени сили нанесоха ракетен удар с крилати ракети и атакуваха с безпилотни летателни апарати няколко региона в Украйна, включително Черниговска област, където в Прилуки загинаха 22 цивилни граждани, а 45 бяха ранени. HRMMU документира и други атаки с голям брой жертви сред цивилното население, включително в Краматорск на 8 октомври, Запорожие на 10 октомври и Луцк на 14 октомври“.

Още: Дроновете са причина за 80% от всички жертви в "зоната на смъртта" в Украйна

Общо ООН потвърждава 73 451 жертви и ранени сред гражданското население от началото на пълномащабната инвазия на въоръжените сили на Русия (17 605 загинали и 55 846 пострадали). Сред тях са 2873 деца – 823 загинали и 2050 ранени.

Още: Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)