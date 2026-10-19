Национализация на жилища и повече права за мигрантите: Лява коалиция в Берлин се разбра за реформи

Увеличение на данъците, разширени права за мигрантите, национализация на жилища на големи частни компании - това са част от обявените реформи, за които ще се борят от лявата коалиция в Германия, включваща Левицата, Социалдемократическата партия и партията на Зелените. Става дума за план от 30 страници, с който се е запознал германският ежедневник "Билд", който коалицията смята да приеме при евентуално съставяне на правителство.

Трите партии предлагат да бъдат прехвърлени на държавата жилища, собственост на големи компании, притежаващи над 10 000 апартамента. Планирано е законът да бъде приет през 2028 г., а национализацията да започне през 2029 г., след преглед от Конституционния съд, като компаниите ще получат компенсации, които са ограничени до 16 милиарда евро. Мярката ще засегне приблизително 150 000 апартамента на компании, сред които Vonovia, Heimstaden и Covivio. Освен това големите наемодатели ще бъдат задължени да отделят част от апартаментите си за жилища на социално слаби.

Бъдещата коалиция също така възнамерява да осигури допълнителни бюджетни приходи от поне 400 милиона евро годишно, включително чрез увеличени данъци и такси.

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По отношение на миграционната политика лявата коалиция предлага възобновяване на програмите за бежанци и максимално увеличаване на законовите възможности за удължаване на разрешенията за пребиваване. Друга инициатива е да се позволи на чужденците да гласуват и да се кандидатират на провинциални и общински избори след пет години пребиваване в Германия, въпреки че за да се приложи тази възможност ще се наложат промени в конституцията.

Друго предложение включва прекратяване на сътрудничеството между училищата и Бундесвера (съществуващата досега възможност Министерството на отбраната да изнася лекции в часовете по обществени науки и да информира учениците за кариерните възможности в армията). Лявата коалиция иска и задължителен скрининг на законопроекти за дискриминация и въвеждане на полови квоти в парламента на Берлин.

Плановете предизвикаха остри критики от страна на канцлера Фридрих Мерц, който призова социалдемократите да се откажат от съюза си с Левицата.

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