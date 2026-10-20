Над 2500 арестувани, но едва 20% са парижани: Франция се готви за нов още по-брутален щурм

Броят на задържаните при безредиците във Франция достигна 2513. Това съобщи министърът на правосъдието Жералд Дарманен в интервю за телевизия TF1. За 67 от тях са издадени директни присъди за ефективен затвор заради участия в палежи, грабежи и сблъсъци с органите на реда.

Според данни на Мишел Лаво, началник на Дирекцията на обществената сигурност за Парижкия регион (DSPAP), едва 20% от арестуваните в Париж са парижани. Останалите 80% са организирани групи или младежи, пристигнали от крайните предградия и провинцията.

Припомняме, че първоначалният повод за демонстрациите беше съкращаването на бюджета за образование, скокът в цените на живота и горивата. В редица градове обаче мирните протести бързо прераснаха в сблъсъци, вандализъм над правителствени сгради и палежи на луксозни магазини. В погромите много от участниците са с видим мигрантски произход, както и активисти на пропалестински движения.

“France has failed to integrate migrants”: German journalist warns Germany Michaela Wiegel, the Frankfurter Allgemeine Zeitung correspondent in Paris, described the unrest in France as a consequence of failed migration and integration policies. Speaking on a podcast hosted by journalist Paul Ronzheimer, she said those involved in the riots included left-wing extremists and French citizens with immigrant backgrounds. According to Wiegel, some young people born in France feel no connection to the country and are hostile toward the majority of society. The journalist added that Germany should learn lessons from France’s experience. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

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Същевременно ученици и студенти призовават за нови демонстрации на 22 и 24 октомври. Националната координация на учениците от гимназиите призова младите хора да излязат на улицата и да продължат да протестират, въпреки насилието през уикенда. Активисти, които се стремят да съживят движението на "жълтите жилетки" от 2018 г., също обявиха национални протести за събота. Техният лозунг е "Макрон трябва да си ходи".

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