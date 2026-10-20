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Над 2500 арестувани, но едва 20% са парижани: Франция се готви за нов още по-брутален щурм

20 октомври 2026, 18:29 часа 1393 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Над 2500 арестувани, но едва 20% са парижани: Франция се готви за нов още по-брутален щурм

Броят на задържаните при безредиците във Франция достигна 2513. Това съобщи министърът на правосъдието Жералд Дарманен в интервю за телевизия TF1. За 67 от тях са издадени директни присъди за ефективен затвор заради участия в палежи, грабежи и сблъсъци с органите на реда.

Според данни на Мишел Лаво, началник на Дирекцията на обществената сигурност за Парижкия регион (DSPAP), едва 20% от арестуваните в Париж са парижани. Останалите 80% са организирани групи или младежи, пристигнали от крайните предградия и провинцията.

Припомняме, че първоначалният повод за демонстрациите беше съкращаването на бюджета за образование, скокът в цените на живота и горивата. В редица градове обаче мирните протести бързо прераснаха в сблъсъци, вандализъм над правителствени сгради и палежи на луксозни магазини. В погромите много от участниците са с видим мигрантски произход, както и активисти на пропалестински движения.

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Същевременно ученици и студенти призовават за нови демонстрации на 22 и 24 октомври. Националната координация на учениците от гимназиите призова младите хора да излязат на улицата и да продължат да протестират, въпреки насилието през уикенда. Активисти, които се стремят да съживят движението на "жълтите жилетки" от 2018 г., също обявиха национални протести за събота. Техният лозунг е "Макрон трябва да си ходи".

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Франция ученически протести
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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