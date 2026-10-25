Най-малко 50 ПВО системи пазят резиденцията на Путин във Валдай (КАРТА)

Нови кули за противовъздушна отбрана са издигнати около валдайската резиденция на руския президент Владимир Путин. Това става ясно от сателитни снимки и анализ на OSINT.
New air defense towers have gone up around Putin's Valdai residence, pushing the total past 50 positions within a 50 kilometer radius, running through his backup airfield in Khotilovo and a secret biolab on Lisy island, per satellite images and OSINT analysis.— WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2026
Според данните, така общият брой на ПВО позициите около резиденцията вече наброява над 50, като те са разположени в радиус от 50 километра. Системите покриват резервното му летище в Котилово, както и секретна биолаборатория на остров Лиси, твърдят анализатори.
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