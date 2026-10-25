Войната в Иран:

Най-малко 50 ПВО системи пазят резиденцията на Путин във Валдай (КАРТА)

25 октомври 2026, 16:39 часа 253 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-малко 50 ПВО системи пазят резиденцията на Путин във Валдай (КАРТА)

Нови кули за противовъздушна отбрана са издигнати около валдайската резиденция на руския президент Владимир Путин. Това става ясно от сателитни снимки и анализ на OSINT.

Според данните, така общият брой на ПВО позициите около резиденцията вече наброява над 50, като те са разположени в радиус от 50 километра. Системите покриват резервното му летище в Котилово, както и секретна биолаборатория на остров Лиси, твърдят анализатори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин ПВО война Украйна руска ПВО
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес