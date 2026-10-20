Кабинетът "Радев":

НАТО разполага допълнителни средства за наблюдение и разузнаване в Черно море

20 октомври 2026, 19:29 часа 1737 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
НАТО разполага допълнителни средства за наблюдение и разузнаване в Черно море

НАТО ще разположи допълнителни средствата за наблюдение и разузнаване в Черноморския регион след атаките срещу търговски кораби, предава "Ройтерс". Допълнителните ресурси ще включват морски патрулни самолети, радарни системи, дронове и разузнавателен персонал.

Днес посланиците в НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море, съобщи говорителят на Алианса Алисън Харт в X.

НАТО вече засили позициите си по Източния фланг, включително чрез способности за противодействие на дронове. Алиансът ще изпрати допълнителни средства в региона, включително средства за наблюдение, разузнаване и криминалистичен анализ, добави тя.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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