Няма да гласувам за мадам Льо Пен. Ние даваме нещо много важно: Зеленски

Президентът Володимир Зеленски беше помолен да коментира Марин льо Пен, лидер на френската крайнодясна партия „Национален сбор“, която заяви, че ще спре финансовата помощ за Украйна, ако спечели следващите президентски избори, и дали той би я убедил да промени решението си. „Няма да гласувам за нея, защото съм украинец“, отговори Зеленски.

И добави, че подкрепата на Украйна осигурява на Европа сигурност, технологии и боен опит. Това е важно за всички европейски партньори на Украйна и особено на Франция, чиято индустрия може да се възползва от сътрудничество с Украйна, съвместно производство и обмен на технологии. Всичко това той каза в интервю за Financial Times, публикувано на 15 октомври.

„Днес не става въпрос за плащане на Украйна. Вече не сме в първата или втората година от войната. Става въпрос за това да се помогне на Украйна да бъде силна, а Украйна от своя страна ще осигури сигурност. За някои това е опит. Как ще го нарекат, зависи от тях. Мисля, че е сигурност и опит. Между другото, цената за това не е толкова висока, колкото човешките животи. Ето защо не мисля, че мадам Льо Пен е навлязла в много подробности. Ние даваме нещо в замяна и това е много важно“, каза Зеленски.

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