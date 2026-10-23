Nokia и ICEYE ще помогнат на Украйна да създаде собствен Starlink

Европейският лидер в суверенното космическо разузнаване ICEYE и един от водещите световни доставчици на телекомуникационна инфраструктура Nokia обявиха партньорството си с Министерството на отбраната на Украйна в разработването на суверенна сателитна комуникационна система. Това бе обявено на 22 октомври по време на посещението на министър-председателя на Финландия Петери Орпо в Украйна.

"Украйна се нуждае от сигурни, суверенни и високопроизводителни сателитни комуникационни системи, които да може да контролира самостоятелно. Имаме опит в бързото разполагане на суверенни космически мисии, които помагат за развитието на такива способности. ICEYE се гордее, че подкрепя Украйна от 2022 г. и е ангажирана да продължи тази подкрепа", каза главният изпълнителен директор на ICEYE Рафал Моджевски. Компанията даде подробности за проекта на сайта си.

По-рано този месец ICEYE и Nokia обявиха, че разработват сигурни сателитни комуникационни системи в ниска околоземна орбита за правителствени нужди. Такива системи трябва да поддържат отбранителни мисии, гранична защита, аварийни служби и реагиране при бедствия.

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Разработката ще се основава на надеждни европейски технологии и ще позволи на страните да притежават и контролират сателити, наземна инфраструктура и терминали. Планирано е първите спътници да бъдат изстреляни през 2028 г.

По-рано ICEYE предостави на Украйна достъп до SAR спътник след финансиране от благотворителната фондация "Серхий Притула", припомня украинската медия "Межа".

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