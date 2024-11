Новата руска балистична ракета - колко такива има Путин: Отговор от Буданов (ВИДЕО)

Изстреляната от руснаците по Днипро (Днепропетровск) ракета е балистична, със среден обсег (3000 - 5000 километра) и е експериментална. Руският диктатор Владимир Путин я нарече "Орешник", това е комплексът "Кедър", който може да носи ядрени бойни глави. Това заяви разузнавач номер едно на Украйна генерал Кирило Буданов.

"Знаем със сигурност, че за месец са направили един-два, може би повече прототипа - ракетата е експериментална, повтарям го. Слава Богу, това не е обикновена ракета (т.е. не може да се произвежда в големи количества)", добави Буданов: Украйна даде подробности за руската балистична ракета по Днипро, градът пак е под руски обстрел

