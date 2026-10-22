Руските власти и военните лидери продължават да измислят все по-сложни методи за набиране на млади хора, които да хвърлят на фронта във войната в Украйна. Когато традиционната пропаганда и финансовите плащания вече не могат да привличат толкова млади хора, се използва последна мярка: мечтата за висше образование. Висшето училище по икономика - университет, който доскоро се смяташе за бастион на либерализма и прогресивното образование в Русия е последният пример в тази сфера.

Служба + Образование

Университетът стартира програмата „Служба + Образование“, предлагаща на кандидатите безплатно обучение в замяна на едногодишен договор с руското военно. Изискването е просто: първо служба в силите за безпилотни летателни апарати или доброволческото поделение БАРС-Москва и едва след това могат да се присъединят към университета. В момента университетът стартира тестова програма за 100 души, но планира да я разшири и удължи, ако е успешна.

За да привлече тези, които не са събрали достатъчно точки за държавно финансирана стипендия, университетът ги обсипва с щедри обещания. Разбира се, службата ще се провежда „далеч от фронтовата линия“ и точно година по-късно всички ще са гарантирано уволнени. Университетът парадира с безплатното обучение, но забравя да спомене най-важното нещо с дребния шрифт: всички тези привилегии са валидни само ако кандидатът се завърне жив от войната.

Обещания за сигурност

Обещанията за сигурност в условията на интензивни боеве са безполезни. Операторите на дронове отдавна са приоритетна цел на фронтовата линия, а гаранциите на Министерството на отбраната за „безопасен тил“ са разбити от реалността на суровата мобилизационна машина. Властите на практика продават бъдещето на младите хора, превръщайки висшето образование в лотария на смъртта.

Според източници, близки до университетската администрация, истинският инициатор на програмата не е ръководството на университета, а куратори от разузнавателните служби и Министерството на отбраната. „Служба + Образование“ е пилотен експеримент. Ако университетът успее да изпълни квотата си от 100 души, всички водещи руски държавни висши учебни заведения ще бъдат задължени да стартират подобни „пакетни оферти“ от следващата академична година.