Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути

Историческото кметство в Лимож, Централна Франция, беше обхванато от мащабен пожар в събота вечерта, 17 октомври. Огънят унищожи голяма част от сградата, а камбанарията и значителна част от покрива се срутиха. По информация на френските медии пожарът е избухнал в края на протестна демонстрация срещу поскъпването на живота. Група маскирани лица разбили прозорците на сградата, проникнали вътре и подпалили помещения на първия етаж. Пламъците бързо се разпространили към покривната конструкция. Още: "Щурмуваме Бастилията!": Протести обхванаха Париж, Марсилия и Лион (ВИДЕО)
France: The bell tower of Limoges City Hall has collapsed after a massive fire engulfed the historic building during protests. The landmark, inaugurated in 1883, was more than 140 years old. https://t.co/7F4OO6tIiD— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
Безредици във Франция
Пожарникари се опитали да овладеят огъня, но стихията обхванала все по-голяма част от сградата. Покривът рухнал върху долните етажи, а емблематичната камбанария също се срутила. По данни на местните власти около две трети от фасадата са били унищожени.
Кметът на Лимож Гийом Герин определи щетите като изключително тежки. Префектът на департамента От Виен Морис Барат нарече случилото се катастрофа за културното наследство и осъди палежа като умишлено действие на вандали.
В сградата по време на инцидента е имало общински служители, представители на местната власт и полицаи. По първоначална информация няма пострадали.
Кметството е открито през 1883 г. и е сред историческите забележителности на Лимож. Сградата е включена в регистъра на защитените исторически паметници във Франция през 1975 г.
Пожарът избухна на фона на напрежение по време на протестите във Франция срещу високите разходи за живот. Демонстрации се проведоха и в други градове на страната, като на места се стигна до сблъсъци, палежи и вандалски прояви. Париж също е обгърнат в дим от пожари.
Paris engulfed in smoke after a night of massive protests More than 100,000 people reportedly took to the streets of the French capital. Some protesters set cars and trash bins on fire, built barricades, and smashed property. The press has already dubbed October 17 the “Day of Rage.” Footage from the streets showed scenes of chaos, with tensions running high. Some protesters even directed threats at President Macron. “We beheaded Louis XVI! Macron, we can do it again!” read one protest sign.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
French police clashed with protesters and rioters across France on Saturday as around 550,000 people joined nationwide protests, including 110,000 in Paris. https://t.co/yqCumaHBBp— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
France: The aftermath of yesterday's violent protests in the streets of Paris. https://t.co/xZczr6CXnl— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
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