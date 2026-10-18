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Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути

18 октомври 2026, 9:13 часа 1873 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути

Историческото кметство в Лимож, Централна Франция, беше обхванато от мащабен пожар в събота вечерта, 17 октомври. Огънят унищожи голяма част от сградата, а камбанарията и значителна част от покрива се срутиха. По информация на френските медии пожарът е избухнал в края на протестна демонстрация срещу поскъпването на живота. Група маскирани лица разбили прозорците на сградата, проникнали вътре и подпалили помещения на първия етаж. Пламъците бързо се разпространили към покривната конструкция. Още: "Щурмуваме Бастилията!": Протести обхванаха Париж, Марсилия и Лион (ВИДЕО)

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Пожарникари се опитали да овладеят огъня, но стихията обхванала все по-голяма част от сградата. Покривът рухнал върху долните етажи, а емблематичната камбанария също се срутила. По данни на местните власти около две трети от фасадата са били унищожени.

Кметът на Лимож Гийом Герин определи щетите като изключително тежки. Префектът на департамента От Виен Морис Барат нарече случилото се катастрофа за културното наследство и осъди палежа като умишлено действие на вандали.

В сградата по време на инцидента е имало общински служители, представители на местната власт и полицаи. По първоначална информация няма пострадали.

Кметството е открито през 1883 г. и е сред историческите забележителности на Лимож. Сградата е включена в регистъра на защитените исторически паметници във Франция през 1975 г.

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Пожарът избухна на фона на напрежение по време на протестите във Франция срещу високите разходи за живот. Демонстрации се проведоха и в други градове на страната, като на места се стигна до сблъсъци, палежи и вандалски прояви. Париж също е обгърнат в дим от пожари.

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Франция протести ученически протести
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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