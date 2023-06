Огромен пожар бушува близо до Москва (ВИДЕО)

Следете развитието на войната в Украйна тук

Според информацията, стихията е обхванала над 6000 квадратни метра в град Волокамск, който се намира на около 100 километра от руската столица. За момента няма информация каква е причината за пожара.

In the city of #Volokolamsk near #Moscow, more than 6,000 square meters are burning. pic.twitter.com/SQdwj8UVoG