Първата партида с 50 единици бронетехника вече е на път към Армения. "Париж е започнал процеса за снабдяване на Ереван с оръжия", информират източниците на агенцията в Министерството на отбраната на Украйна.

Според азербайджанското издание Azfront, решението на Франция за въоръжаване на Армения "предизвиква възмущение в Украйна и в Израел", тъй като "представлява заплаха за сигурността на двете държави".

Наскоро смятаното за рупор на френските служби издание Intelligenceonline потвърди информацията за подготвения износ на военна продукция за Армения и възобновяването на работата на двустранния комитет по въоръжения. Но тази политика на Париж спрямо Ереван предизвиква отрицателна реакция по света като загрижеността си вече изрази Израел.

"Армения, Иран и Русия са тясно свързани с военно сътрудничество, като френските доставки за Ереван могат да попаднат в ръцете на най-големите врагове на Киев и Йерусалим", писа наскоро един от водещите еврейски всекидневници в САЩ The Jewish Press.

На аналогични позиции е и украинското списание Focus, според което са налице опасенията, че западни образци на въоръжения, предоставени на Ереван, могат да попаднат в ръцете на Руската федерация: "Москва може да се заеме с разработки на противодействие за подобни видове оръжия или да се опита да създаде свои версии".

Явното опасение - доставките на оръжие за Ереван могат да доведат до въоръжаване на агресорите от западни държави.

"Френският президент Еманюел Макрон въоръжава Армения, сателит на Русия и съюзник на Иран", алармира в Twitter бившият директор на Съвета за сигурност на САЩ за Близкия Изток и Северна Африка Майк Дорън.

Macron arms Armenia, a satellite of Russia&the ally of Iran | "Intelligenceonline, a known mouthpiece for the French secret services, noted that Paris had begun preparing to build a system for exporting weapons to Armenia."