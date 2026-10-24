Опит за щурм на парламента в Прага след среднощно гласуване и мераци за национализация на медии (ВИДЕО)

При рядко срещано гласуване през нощта управляващата коалиция в Чехия преодоля първата парламентарна пречка за промените във финансирането на обществените медии, въпреки критиките, че те биха могли да отслабят независимостта на медиите. Правителството на Андрей Бабиш, подкрепяно от крайнодясната партия SPD, често е критикувало отразяването на политиките му от обществените и частните медии и е обвинявало някои медии в пристрастност.

Опозиционните партии сравниха предложените промени с реформите в Унгария по времето на бившия министър-председател Виктор Орбан, който ръководи значително разширяване на проправителствените медии, предава "Ройтерс".

Правителството твърди, че премахва месечната такса за радио и телевизия от 205 крони (9,45 долара) за домакинство, за да облекчи разходите на потребителите. Финансирането ще се осигурява вместо това от държавния бюджет.

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Предложението беше внесено за обсъждане извън планирания дневен ред в петък. Председателят на парламента Томио Окамура от SPD ограничи дебата и насрочи гласуването за 4:36 ч. сутринта (03:36 GMT) в събота. След това мнозинството от коалицията гласува законопроектът да бъде изпратен в комисиите за по-нататъшно обсъждане.

Планира се протест в неделя

🇨🇿 Protests sweep Prague — dozens attempt to storm parliament building The protest in the Czech capital was organized by the opposition in response to a new law changing how public media outlets are funded. There are concerns that the legislation could allow the ruling parties to undermine journalistic independence. One of the most heated moments of the nighttime demonstration came when protesters tried to force their way into the Chamber of Deputies building. Clashes with police followed, but no arrests were made, according to police spokesperson Eva Kropáčová. — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2026

Стотици протестиращи се събраха пред парламента, като някои от тях останаха там през нощта. Местните медии съобщиха, че няколко души са се опитали безуспешно да влязат в сградата.

Критиците твърдят, че промените биха отслабили медиите и биха ги направили по-уязвими към политически натиск. Чешката телевизия е най-гледаната телевизия в страната сред основните възрастови групи, а обществените медии са сред най-надеждните източници на новини в страната, според проучване на Института "Ройтерс" от 2025 г.

Предложението предвижда съкращаване на финансирането за Чешката телевизия и Чешкото радио с около 15%, вероятно още през следващата година, и запазване на номиналното финансиране без промяна в продължение на няколко години.

"Няма война срещу независимите медии", заяви Бабиш във Facebook късно в петък. "Няма борба за демокрация и не се подготвя национализация на медиите." Предложението и ускореното му разглеждане предизвикаха критики от страна на телевизионните оператори, международни журналистически организации и институции, включително университети и Католическата църква.

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"Законопроектът противоречи на Европейския акт за свобода на медиите (EMFA), който изисква адекватно, стабилно и предвидимо финансиране за медиите с обществена услуга", заяви в изявление Европейската федерация на журналистите.

Журналистите и другите служители на медиите обявиха стачка за 3 ноември, а гражданска група призова за публичен протест в неделя, предава "Ройтерс".