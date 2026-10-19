Опитаха се да съборят Републиката: Макрон осъди безредиците на ученическите протести във Франция (ВИДЕА)

Френският президент Еманюел Макрон изрази „гнева и срама“ на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Още: "Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

Макрон, подобно на други представители на властите, приписа голяма част от насилието на крайнолеви активисти, като ги обвини, че са нападали полицията и обществени сгради, за да предизвикат хаос, предаде БТА.

Гняв и срам: Как е възможно това да се случва точно на Франция?

Още: Франция днес: Макрон се закани на мародерите, Меланшон не осъди вандализма (ВИДЕО)

Massive protests in France against the high cost of living and the deterioration of public services. https://t.co/H3FUK6kcvC — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

„Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, заяви Макрон в телевизионно обръщение към нацията.

„Гледайки тези кадри, всички си зададохме въпроса: какво им е минавало през ума? Как е възможно французи да причинят това на Франция?“, заяви Макрон. „Нищо не го оправдава, нищо не го обяснява, нищо не служи за извинение. Тази вечер всички изпитваме гняв и срам“, допълни той.

Той осъди „необузданото насилие“ от страна на „метежни елементи от радикални крайнолеви групировки, към които са се присъединили множество престъпници“.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Безредиците от предишната нощ разкриха дълбокия гняв срещу Макрон, чийто мандат изтича догодина, отбелязва Ройтерс. Според агенцията десетилетието му на власт все повече се характеризира със социално недоволство, слаба икономика и рязко нарастващ държавен дълг.

Макрон допълни, че хората, протестиращи мирно, имат основателни причини за недоволство и действията им не бива да се бъркат с тези на стремящите се към разруха.

The French Limoges City Hall, inaugurated in 1883, survived two world wars but didn't survive "multiculturalism" https://t.co/r52FY8KmE7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

Той не стигна до обявяване на извънредно положение – мярка, за която настояваха някои представители на десницата, но заяви, че правителството ще предприеме действия, които да позволят на местните префекти да забраняват протести, когато това е необходимо за защитата на обществени сгради и местния бизнес.

If anyone on Earth knows how to protest, it’s the French 🇫🇷 https://t.co/jcZH01MH9R — T-Rex (@T_RexRoars) October 18, 2026

Още: Огнен ад във Франция: Подпалиха историческото кметство в Лимож, камбанарията се срути