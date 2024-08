Още една цистерна се запали в Пролетарск, над 600 пожарни се борят със стихията (ВИДЕО)

Трети ден продължава пожарът в нефтена база в Пролетарск, Ростовска област. Със стихията се борят 600 пожарни, в гасенето участват и самолети Ил-76.

На сателитна снимка, направена сутринта на 20 август, се вижда, че пожарът обхваща площ от 10 000 квадратни метра. До момента се знае, че горят 23 от обшо 74 резервоара, всеки с по 5000 тона дизелово гориво. До вечерта местните медии съобщиха, че черен облак от пожара е достигнал Ростов, който е на 165 километра. Очаква се огънят да продължи да гори още няколко дни.

A fire at an oil depot in Proletarsk, Rostov region, has been ongoing for three days. A satellite image taken on the morning of August 20 shows the fire covering an area of 10,000 square meters. By that time, 22 out of 74 tanks, each holding 5,000 tons of diesel fuel, were… pic.twitter.com/EaWYDKHMtp