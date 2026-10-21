Откриване на мини и сложни маневри: Украински кораби приключиха мащабни учения във Великобритания (ВИДЕО)

Пет украински миноловци (кораби, откриващи и унищожаващи морски мини) приключиха поредния етап от обучението си край южното крайбрежие на Англия. Корабите действаха съвместно с британския разрушител HMS Dauntless, като провеждаха учения за защита на крайбрежните води. Петте плавателни съда, базирани в Портсмут като част от подкрепата, която Обединеното кралство оказва на Украйна в борбата ѝ срещу Русия, завършиха интензивен 7-дневен курс на обучение.

Програмата включваше учения с бойна стрелба, взривяване на тренировъчни мини и маневри в плътна формация редом с голям военен кораб.

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Не само за Украйна, но и за защита на северния фланг

Седемдневният етап се състоеше от маневри по крайбрежията на Дорсет и Хемпшир, както и около остров Уайт. Той съставляваше заключителната част от по-мащабното учение Lion Protector, което се провежда от август и имаше за цел да подобри военната оперативна съвместимост между страните от Съвместните експедиционни сили (JEF) за защита на северния фланг на Европа.

Като част от учението специалните сили на британските командоси се обучаваха на Фарьорските острови. Това беше първото посещение на Кралската морска пехота в атлантическия архипелаг от Втората световна война насам. Обучението имаше за цел да подпомогне защитата на стратегически важния морски коридор между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство.

По време на петата и последна фаза на учението Lion Protector акцентът беше поставен върху демонстрирането на способността на военноморските сили на JEF да защитават морската инфраструктура и да осигуряват безопасността на морските пътища.

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Украинското участие

Участие взеха пет украински миноловци: корабите от клас „Алкмаар“ - „Геническ“, „Мариупол“ и „Мелитопол“, предоставени от Нидерландия и Белгия, както и корабите от клас „Сандаун“ - „Чернигов“ и „Черкаси“, получени от Обединеното кралство.

Five Ukrainian mine countermeasure vessels completed the seven-day Lion Protector exercise off southern Britain alongside Royal Navy Type 45 destroyer HMS Dauntless. Crews trained in gunnery self-defense, minehunting with unmanned systems and group maneuvering. #Ukraine https://t.co/yfbBPpZ5pF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026

По мащаб и сложност учението Lion Protector бе надминато само от основното годишно учение на Кралския британски флот Sea Breeze ("Морски бриз"), проведено това лято край южното крайбрежие на Англия. Под надзора на британските сили украинските кораби демонстрираха способността си да се защитават по време на артилерийски учения. След това екипажите преминаха към откриване на мини, усъвършенствайки уменията си за откриване, идентифициране и (при необходимост) унищожаване на подводни взривни устройства. За тази цел беше използвано дистанционно управлявано подводно средство Seafox, което отдавна служи като един от ключовите ресурси на Кралския флот за противоминни действия.

Екипажите на украинските кораби „Чернигов“ и „Черкаси“ проведоха практически изстрелвания на ракети Seafox с бойни боеприпаси. Учението приключи с контролирани взривове, които неутрализираха симулирани минни заплахи, предаде украинската медия с технологична насоченост Root Nation.

В края на учението Lion Protector украинските екипажи демонстрираха способността си да маневрират безопасно като част от малка група в съпровождение на голям военен кораб – разрушителя HMS Dauntless. Очаква се разрушителят да ескортира и флагманския кораб на Обединеното кралство HMS Prince of Wales, след като той възобнови разгръщането си в рамките на операция Firecrest 2026.

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