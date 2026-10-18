Пак инцидент на летище Лайпциг - пробив на ограда, вероятно с таран-автомобил

Пореден инцидент на летище Лайпциг/Хале - полицията се намеси, след като се оказа, че там има повредена ограда. Именно на това летище в началото на август руска операция с три дрона за малко да взриви украински военнотранспортен самолет "Антонов" - и снощи такъв самолет е бил на летището, то е основен хъб в логистиката за доставки на оръжие за Украйна.
Още: Politico: ЕС се готви за "кошмарен" сценарий на руска хибридна атака с множество жертви
Полицията е претърсила района, за да установи дали на територията на летището има лица без разрешение за достъп. Южната писта е продължила да функционира, предаде БТА на база информация от ДПА.
🚨 BREAKING: Unknown individuals ram fence near Russian cargo planes at Leipzig airport According to Bild, the aircraft in question are three cargo planes that have been banned from taking off since the war began. Reuters’ report makes no mention of Russian planes, but it does confirm a large-scale police operation. Investigators believe a vehicle likely broke through the fence. Police described it as a “security-related incident.” Leipzig/Halle airport closed its northern runway and suspended flights on the northern side of the airfield. On August 4, a high-profile incident occurred at the same airport: a drone equipped with explosives was found near Ukrainian cargo planes. The German government blamed Russia for the alleged sabotage attempt.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
В крайна сметка говорител на полицията съобщи, че има пробив в оградата и той може да е предизвикан от лека кола. Повреденият участък е близо до паркиран товарен самолет "Антонов", каза той. Периметърът е претърсен, заявиха органите на реда и добавиха, че не са установени лица, които да са проникнали незаконно на територията на летището. Северната писта е била затворена, а полетните операции в северната част на летището – преустановени.
Води се разследване "във всички посоки", заяви полицията.
Още: Руският агент-координатор на опита за атака в Лайпциг: The Telegraph го показа