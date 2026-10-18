Войната в Украйна:

Пак инцидент на летище Лайпциг - пробив на ограда, вероятно с таран-автомобил

18 октомври 2026, 11:25 часа 1369 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пак инцидент на летище Лайпциг - пробив на ограда, вероятно с таран-автомобил

Пореден инцидент на летище Лайпциг/Хале - полицията се намеси, след като се оказа, че там има повредена ограда. Именно на това летище в началото на август руска операция с три дрона за малко да взриви украински военнотранспортен самолет "Антонов" - и снощи такъв самолет е бил на летището, то е основен хъб в логистиката за доставки на оръжие за Украйна.

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Полицията е претърсила района, за да установи дали на територията на летището има лица без разрешение за достъп. Южната писта е продължила да функционира, предаде БТА на база информация от ДПА.

В крайна сметка говорител на полицията съобщи, че има пробив в оградата и той може да е предизвикан от лека кола. Повреденият участък е близо до паркиран товарен самолет "Антонов", каза той. Периметърът е претърсен, заявиха органите на реда и добавиха, че не са установени лица, които да са проникнали незаконно на територията на летището. Северната писта е била затворена, а полетните операции в северната част на летището – преустановени.

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Води се разследване "във всички посоки", заяви полицията.

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летище Германия Лайпциг
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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