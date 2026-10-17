Париж в очакване на многохилядни демонстрации: Затворени метростанции и забрани (ВИДЕО)

Парижкото метро обяви затварянето на 25 станции на метрото в събота след искане на полицията във френската столица. Причината са продължаващите протести на учениците, предаде Le Figaro. „Жълти жилетки“, ученици от гимназии и университети, както и държавни служители и фермери, планират да се съберат този следобед, за да протестират. Във френската столица близо 80 000 души биха могли да излязат на улицата, на фона на опасения от сериозни „рискове от безредици и обществени смущения“.

Националните протести на гимназисти започнаха преди 4 седмици. Те са заради недостига на учители, пренаселените класни стаи и порутените училищни сгради.

Забрани и глоби за нарушителите

В Париж полицейското управление е предприело редица мерки за защита на стратегически сгради и квартали. Забранени са всички събирания на Шанз-Елизе, както и на площад „Конкорд“, площад „Бурс“, площад „Шатле“, в района на Шатле-Ле-Ал, площад „Бастилия“, площад „Италия“ и околностите им, както и тези в близост до Елисейския дворец, Министерството на вътрешните работи, Матиньон, Народното събрание, Сената, Двореца на правосъдието, полицейското управление, кметството и парижките жп гари.

Нарушителите могат да бъдат глобени до 135 евро, предупреди префектурата на полицията в Париж, призовавайки демонстрантите да използват алтернативни маршрути, които по-добре отговарят на „изискванията за сигурност “ .

🇫🇷 Paris braces for mass protests: Metro stations shut down and armed police deployed in the city centre The French capital is stepping up security measures ahead of large-scale demonstrations. Hundreds of thousands of protesters are expected to take to the streets across France — and Paris is no exception. Authorities plan to temporarily close at least 26 Metro stations in central Paris amid fears of clashes and potential unrest. — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026

Заради протестите: Френският премиер свиква кризисна група

Демонстрациите бяха поставени под строго наблюдение от властите. В навечерието на този ден на протестите, министър-председателят Себастиан Льокорню свика междуведомствена кризисна група (CIC), съставена от началниците на кабинетите на министър-председателя, министъра на вътрешните работи и други съответни членове на правителството. ОЩЕ: "Политици експлоатират протестиращите ученици": Макрон с остър коментар