"Платих 300 евро, но ме заплашват с глоба до 10 000 евро": Български адвокат с твърдения за схема с винетки в Австрия

Българският адвокат Любомир Владикин, член на Софийската адвокатска колегия (САК), твърди, че е станал жертва на несъразмерни санкции в Австрия, въпреки че е закупил електронна винетка и впоследствие е платил компенсаторна такса от 300 евро. По думите му случаят повдига въпроси за начина, по който се контролират пътните такси в Австрия, както и за дейността на германско дружество-посредник, през което е направил покупката.

Владикин подготвя сигнали до австрийската прокуратура, Европейската комисия и компетентния министър в Австрия. Той подозира, че зад практиките може да стоят нарушения и корупционни зависимости, но тези твърдения тепърва трябва да бъдат проверени от компетентните институции. Още: Българин е осъден на три години затвор в Австрия за кражби с взлом във Виена

Купил винетка, но получил санкция от 300 евро

Според документите, предоставени от адвоката на Actualno.com, на 1 март 2026 г. той пътувал със семейството си с лек автомобил. След преминаване през тунела Karawankentunnel спрял на близка бензиностанция и закупил електронна винетка през сайта digitale-vignette-online.at. Сайтът се управлява от германското дружество DMC Digital Maut Consulting GmbH, което предлага посреднически услуги за закупуване на винетки и пътни такси в Австрия.

В уведомлението си до австрийските власти Владикин посочва, че твърдяното нарушение е от същия ден - 1 март, около 30 минути след покупката на винетката. На 19 юни той получил лично писмо, датирано от 18 май, с искане да плати компенсаторна такса от 300 евро. По думите му превел 320 евро по банков път.

Адвокатът оспорва съразмерността на санкцията и смята, че не са отчетени обстоятелствата около случая, включително краткият интервал между закупуването на винетката и твърдяното нарушение. Още: Забраната за носене на забрадки в училищата в Австрия не доведе до масово отписване на ученици

Ново писмо и предупреждение за глоба до 10 000 евро

Казусът обаче не приключил с плащането. На 20 октомври 2026 г. Владикин получил чрез българската полиция документ от районната администрация в Санкт Йохан им Понгау, провинция Залцбург.

В писмото, озаглавено "Извършване на пътнотранспортно нарушение в Австрия: Полицейска санкция - искане за предоставяне на информация за водач на МПС", се иска той да посочи кой е управлявал автомобила на 1 март 2026 г. в района на Бишофсхофен, на автомагистрала А10, при километър 50,2, в участъка Lammertal-Hüttau.

В документа се посочва, че информацията трябва да бъде предоставена в рамките на две седмици от връчването. Австрийската администрация предупреждава, че отказът да се предоставят данни или подаването на невярна или непълна информация може да представлява административно нарушение, за което е предвидена глоба до 10 000 евро. Още: Шест страни от ЕС поискаха съкращения на бюджета на ЕК със стотици милиарди евро

Именно това предупреждение предизвиква новото възмущение на адвоката. Той твърди, че е бил принуден да прекъсне почивката си в Гърция и да се върне в България заради притесненията около случая.

СНИМКА: Архив, Студио Actualno

В уведомлението си до австрийската администрация Владикин заявява, че претендира възстановяване на платената компенсаторна такса от 300 евро, заедно със законната лихва от 19 юни 2026 г., както и 15 000 евро обезщетение за неимуществени вреди. Дава на институцията 15 работни дни за плащане, като посочва, че в противен случай ще потърси правата си пред компетентния съд.

Германски посредник и съмнения за допълнителни такси

В центъра на обвиненията на Владикин е DMC Digital Maut Consulting GmbH и сайтът digitale-vignette-online.at. Адвокатът твърди, че при еднократната покупка на винетка дружеството е започнало да удържа допълнителни суми от банковата му карта. Още: Виена - крепостта на руските шпиони: Как Австрия ги гони и как го прави България

По данни от уведомлението му, след покупката на 1 март са били удържани по 12,80 евро месечно в продължение на шест месеца. Към документите са приложени шест платежни нареждания за периода от 1 април до 1 септември 2026 г.

Владикин определя тези удръжки като неравноправна практика и поставя въпроса дали потребителите са били достатъчно ясно информирани за условията на услугата и евентуалното автоматично подновяване на абонамент.

Адвокатът оспорва и правото на германския посредник да извършва подобна дейност на австрийска територия. Според него има основания да се провери дали дружеството разполага с необходимите разрешения и дали изпълнява данъчните си задължения в Австрия.

Това са твърдения на Владикин, които не са независимо потвърдени от представените документи и следва да се докажат съдебно. Към тях не е приложено становище на DMC Digital Maut Consulting GmbH, нито официално заключение на австрийски орган за евентуални нарушения от страна на компанията.

Въпроси към австрийската система за пътни такси

Адвокатът посочва ASFINAG като официалния оператор на австрийската система за винетки и пътни такси. Според него трябва да бъде изяснено как посреднически компании предлагат подобни услуги, какви са условията им и как се гарантира защитата на потребителите.

Владикин твърди още, че подобни случаи засягат и други европейски граждани, както и граждани на държави извън ЕС. Той подозира, че санкциите се налагат масово и невинаги са съобразени с характера и тежестта на конкретното нарушение.

Като правен аргумент адвокатът се позовава на решение на Съда на Европейския съюз по дело C-61/23, което според него има отношение към съразмерността на компенсаторните такси. Самото позоваване на решението обаче не е достатъчно, за да се заключи, че конкретната санкция в неговия случай противоречи на европейското право. Това трябва да бъде преценено с оглед на приложимите правила и фактите по случая. Още: Австрия предлага намаляване на броя на еврокомисарите

Владикин заявява, че ще сезира австрийската прокуратура, Европейската комисия и ресорния министър, за да бъдат проверени както действията на администрацията, така и практиките на посредническата компания.

"Имам нюх да надушвам отдалече подобни практики", заявява адвокатът в позицията си. Той предупреждава, че подобни случаи могат да навредят на репутацията на Австрия и да подкопаят доверието на чуждестранните посетители в правопорядъка.

Към момента представените документи установяват наличието на административна кореспонденция, платена компенсаторна такса и последващо искане за информация за водача на автомобила. Те сами по себе си не доказват твърденията за корупционна схема или за покровителство от страна на австрийските власти. Предстои да се установи дали ще бъдат предприети официални проверки и каква ще бъде позицията на засегнатите институции и дружеството-посредник.