По-зле от Ирак: Германия се срина в класацията по надеждност на тока

В класация, съставена от британския Институт „Адам Смит“, Германия се нареди едва на 69-то място от 187 държави, след повечето европейски държави и дори след страни като Ирак, Босна и Херцеговина и Киргизстан.

Германия се е представила особено зле по критерия за наличност на електроенергия по всяко време на деня и годината, пише Bild. По този показател Германия се нарежда на 180-то място от 187 държави.

Методологията на проучването разглежда електроенергията от ядрени, въглищни, газови, нефтени и водноелектрически електроцентрали като налична при поискване, докато производството на вятърна и слънчева енергия не получава това предимство поради зависимостта си от времето.

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Това се отразява особено на представянето на Германия: през първата половина на 2026 г. 59,1% от производството на електроенергия в страната е от възобновяеми източници. Последните германски атомни електроцентрали бяха затворени през април 2023 г.

Германия обаче значително превъзхожда средните показатели по отношение на разнообразието на енергийните източници и способността за плащане на доставките. Следователно класацията отразява предимно спецификите на методологията за оценка на управляемостта на производството, а не само действителните прекъсвания на електрозахранването.

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