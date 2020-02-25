Почина последният маршал на Съветския съюз Дмитрий Язов, участвал в бунт срещу Горбачов

Ушел из жизни Министр обороны СССР , фронтовик , Дмитрий Тимофеевич Язов. Человек чести , один из немногих , кто пытался спасти Великую страну , но был предан как и весь народ , шакальим , продажным стадом ! Земля пухом Вам , Маршал Советского Союза ! pic.twitter.com/eXfSdWFh6l — ✯Kim Chen Un✯ (@Kim_Chen_Un) February 25, 2020

Починал е Владимир Буковски Почина писателят Владимир Буковски, изтъкнат представител на дисидентското движение в бившия Съветски съюз, предаде BBC. "Владимир Кон... Прочети повече

Той е роден на 8 ноември 1924 г. в село Язово, Омска област. През 1942 г. завършва Московското пехотно училище, а през 1956 г. – Военната академия „Фрунзе” (с отличие). През 1967 г. завършва Военната академия към Генералния щаб на Въоръжените сили на СССР. Като лейтенант воюва на фронта по време на Втората световна война.Министър на отбраната на СССР от май 1987 г. до август 1991 г.През този период под негово ръководство е осъществено изтеглянето на съветските войски от територията на Афганистан.През 1990 г. на ген. Дмитрий Язов получава званието маршал на Съветския съюз. Дмитрий Язов участва в пуча срещу президента Михаил Горбачов през август 1991 г.