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Почина последният маршал на Съветския съюз Дмитрий Язов, участвал в бунт срещу Горбачов

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Почина последният маршал на Съветския съюз Дмитрий Язов, участвал в бунт срещу Горбачов
Снимка: БГНЕС
След продължително боледуване на 95-годишна възраст почина бившият министър на отбраната и последен маршал на Съветския съюз Дмитрий Язов, съобщи ТАСС.

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Той е роден на 8 ноември 1924 г. в село Язово, Омска област. През 1942 г. завършва Московското пехотно училище, а през 1956 г. – Военната академия „Фрунзе” (с отличие). През 1967 г. завършва Военната академия към Генералния щаб на Въоръжените сили на СССР.

Като лейтенант воюва на фронта по време на Втората световна война.

Министър на отбраната на СССР от май 1987 г. до август 1991 г.

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През този период под негово ръководство е осъществено изтеглянето на съветските войски от територията на Афганистан.

През 1990 г. на ген. Дмитрий Язов получава званието маршал на Съветския съюз.

Дмитрий Язов участва в пуча срещу президента Михаил Горбачов през август 1991 г.

Actualno.com

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14 Коментара

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  • Анонимен 8 Анонимен преди 42 минути Профил на трол?
    Знаеме, че са те нападали руснаци изотзадзе, лайнарко 6,7! Пробвай да извадиш руския хуй от гъза си и да се изправиш гордо, като човек! Или ще секнат рублите? Е, те и без това ще секнат!
    отговор : 0 !
  • Доктор Бахтин 7 Доктор Бахтин преди 1 час Профил на трол?
    Нападат ви руснаци? Дългата ръка на Кремъл ви настига? Ватенки разпространяват руска пропаганда? Турското робство е руска измислица? Русия хаква европейските избори? Путин иска да превземе Европа?, ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Психиатрична болница Св. Наум винаги е на ваше разположение
    отговор : 5 !
  • Анонимен 7.1 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Бахти глупака5, който дъвче старите лафове на пасола плюс пасолския уй.
    : 0 !
  • Доктор Бахтин 6 Доктор Бахтин преди 1 час Профил на трол?
    Тук можете да наблюдавате болестта "русофобия" в най-чист вид. Има прекрасни образци, показващи докъде може да напредне това заболяване :))
    отговор : 7 !
  • Анонимен 6.1 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Бахти русофилистика! Малоумно парче!
    : 0 !
  • Октомври Н.Р.Б. 5 Октомври Н.Р.Б. преди 2 часа Профил на трол?
    ДА ЖИВЕЕ СССР - БЪДЕЩЕТО НА РУСИЯ И СЕВЕРНА КОРЕЯ!!! ВЕЧНА ДРУЖБА СЪС СССР В ОТВЪДНОТО!!!
    отговор : 4 !
  • Анонимен 4 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    Слава богу и съвеЦкия саъюз почина! Ред е на русия!
    отговор : 4 !
  • Анонимен 4.1 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    дядо ибан е на смъртен одър
    : 4 !
  • Анонимен 4.2 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    Дядо Ибан е на смъртен одър откакто НАТО го клеца по аеца!
    : 3 !
  • Македонецъ 3 Македонецъ преди 2 часа Профил на трол?
    И тоя ли е бил пидор, като Ленин и Путин?
    отговор : 3 !
  • Анонимен 3.1 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    То в ПИДОРСТАН на ръководни постове само педели са били, та и до ден днешен! Да не отиваме далече - педалската двойка Путлер:Медведев!
    : 3 !
  • Анонимен 2 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    Един комунистически мародер по-малко!
    отговор : 2 !
  • Анонимен 2.1 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    един по един - до един
    : 2 !
  • Анонимен 1 Анонимен преди 2 часа Профил на трол?
    Този Язовец се опита да направи преврата срещу Горбачов.
    отговор : 2 !
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