Почина последният маршал на Съветския съюз Дмитрий Язов, участвал в бунт срещу Горбачов
Последний маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов умер 25 февраля. Ему было 95 лет. Биография Дмитрия Тимофеевича — в нашем материале:https://t.co/Q6UOO3O8zt pic.twitter.com/690hoSFArm— ТАСС (@tass_agency) February 25, 2020
Путин и Горбачов в спор защо се разпадна СССР
Бившият съветски лидер Михаил Горбачов коментира думите на настоящия руски президент Владимир Путин за причините за разпада на СССР. П...
Ушел из жизни Министр обороны СССР , фронтовик , Дмитрий Тимофеевич Язов. Человек чести , один из немногих , кто пытался спасти Великую страну , но был предан как и весь народ , шакальим , продажным стадом ! Земля пухом Вам , Маршал Советского Союза ! pic.twitter.com/eXfSdWFh6l— ✯Kim Chen Un✯ (@Kim_Chen_Un) February 25, 2020
Починал е Владимир Буковски
Почина писателят Владимир Буковски, изтъкнат представител на дисидентското движение в бившия Съветски съюз, предаде BBC. "Владимир Кон...
Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: Дмитрий Язов Съветски съюз починал Михаил Горбачов
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