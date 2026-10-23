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Поддръжникът на Путин Жерар Депардийо продал жилището си в Русия и превел парите на ВСУ

23 октомври 2026, 15:00 часа 1306 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Поддръжникът на Путин Жерар Депардийо продал жилището си в Русия и превел парите на ВСУ

Френският актьор Жерар Депардийо, който години наред се изявяваше като голям почитател и поддръжник на Владимир Путин, след като получи от него руски паспорт и обясняваше назад през годините : "Обожавам Путин! Той е страхотен политически лидер. Русия е голяма демокрация, а не страна, в която премиерът обижда гражданите си", е направил рязък завой. Той е продал апартамента си в Русия и е превел парите в полза на Въоръжените сили на Украйна. Това разказа директорът на филмовия фестивал "Молодост" Андрий Халпахчи пред "Обозревател".

"Жерар Депардийо е много специфична личност. Разбира се, той е огромна звезда, фантастичен и прекрасен актьор, но понякога се държи като дете. Всички помнят приятелството му с Путин, заради което днес той се е превърнал в персона нон грата за мнозина. Но, от друга страна, никой тук не знае, че е продал апартамента си в Русия и е превел парите на Въоръжените сили на Украйна", заяви Халпахчи.

На въпрос на журналиста откъде разполага с тази информация, той заяви: "От приятелите му. Депардийо е човек на настроението, момента, емоциите. Той идваше на фестивала няколко пъти".

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Владимир Путин Жерар Депардийо украинска армия война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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