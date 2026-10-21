Кабинетът "Радев":

Полша е спряла военната помощ за Украйна след политическо решение в Лвов?

21 октомври 2026, 21:02 часа 1366 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша е спряла военната помощ за Украйна след политическо решение в Лвов?

Полското правителство е взело решение да спре мащабен пакет военна помощ за Украйна, след като Лвовският областен съвет обяви 2027 г. за Година на Украинската въстаническа армия (УПА), която е свързана с една от най-болезнените рани в историята на Полша.

Новината за спирането на помощта от Полша се появи в Telegram канала на "РБК-Украйна" тази вечер, 21 октомври. Медията цитира неназован източник в украинското правителство, който е съобщил, че в момента се водят преговори от украинска страна в опит да накарат Варшава да отмени решението си. 

"Поради безотговорните действия на депутатите от Лвовския областен съвет, доставките по този пакет в момента са спрени", е заявил източникът пред изданието.

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Лвовският областен съвет е приел тези дни резолюция, с която обявява 2027 г. за година на УПА, нейния командир Роман Шухевич и дееца на Организацията на украинските националисти Олег Олжич. Това решение на областния съвет предизвика остра реакция от полските власти и политици.

Припомняме, че по време на Втората световна война военното крило на Организацията на украинските националисти (ОУН-Б), известно като УПА (водено от Степан Бандера и Роман Шухевич), провежда планирана кампания за "етническо прочистване" на областта Волиния (днешна Западна Украйна), която преди войната е била част от Полша. Според полските историци и Института за национална памет на Полша са избити между 50 000 и 100 000 полски цивилни.

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Полша полша военна помощ война Украйна волинско клане
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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