Полша ще прати на Украйна още 60 модерни танка - отделно от "Леопард" (ВИДЕО)

В интервю за CTV Моравецки заяви, че Варшава е дала пример на западните съюзници, като е станала първата държава с изпратени 150 танка преди около половин година. „В момента сме готови да изпратим 60 наши модернизирани танка, 30 от които PT-91. А освен това 14 танка "Леопард 2"“, добави той и отчете колко е важно „в такъв вид война да имаш модерни танкове“.

„Руснаците разполагат с няколко хиляди, а според някои дори с повече от 15 000 танка в складовете си“, каза още полският премиер. „И ако не искаме Украйна да бъде победена, трябва да бъдем много открити и смели в подкрепата си за нея. А също и ако Украйна, не дай си Боже, не успее да защити своя суверенитет и свобода, това ще означава само първата стъпка в безумната стратегия на Кремъл за възстановяване на Руската империя от миналото“.

„Смятам, че ако Европа иска да има стабилен и дългосрочен растеж, стабилност и развитие по мирен начин, трябва да отблъсне всички тези варварски нападения от страна на руснаците. Това бяха и аргументите, които според мен бяха важни за канцлера Шолц, за президента Макрон и за другите ни съюзници в Западна Европа“, допълни Моравецки.

PT-91 е 46-тонен основен боен танк със 125-милиметрово оръдие, който може да развие максимална скорост от 60 км/ч. Разработен е на базата на Т-72М1 и влиза в експлоатация през 1995 г. PT-91 се произвежда от компанията Bumar Łabędy, част от полския технически военен консорциум Bumar Group.

Промените спрямо Т-72М включват нова двуосна стабилизирана система за управление на огъня, реактивна броня, по-мощен двигател, трансмисия и нов автоматичен товарач. Общо 232 танка PT-91 са доставени на полските сухопътни войски - 92 чисто нови машини и 140 от ремонтирани танкове T-72A и T-72M1, обозначени съответно като PT-91M1 и PT-91MA1.

В интервюто Моравецки допълни още, че Полша е открила енергиен център за спешна помощ. Той ще бъде използван за доставка на генератори за Украйна в разгара на умишлените руски атаки срещу критичната инфраструктура.

