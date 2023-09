Посрещнаха с червен килим Ким Чен Ун на руска гара (ВИДЕО)

В следващите дни предстои Ким да се срещне с руския си колега Владимир Путин и да участва утре в заключителния ден от Икономическия форум, който се провежда във Владивосток.

Според информация на The ​​New York Times Ким ще посети руската военноморска база във Владивосток "Пирс 33", където стоят корабите на руския Тихоокеанския флот, космодрума Восточний и руската столица Москва.

Kim Jong Un arrived in Russia



A special train of the DPRK leader arrived at the Khasan station in Primorsky Krai. It was met by Alexander Kozlov, head of the Russian Ministry of Natural Resources, and Oleg Kozhemyako, governor of Primorsky Krai.



