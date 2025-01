Премиерът на Гренландия отива на среща с краля на Дания след заплахата на Тръмп да завладее острова

Премиерът на Гренландия Муте Егеде ще се срещне с краля на Дания Фредерик X в Копенхаген. Информацията за това се появи на фона на изявлението на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп, че не изключва използването на военни и икономически действия, за да поеме контрола над Гренландия и да я направи част от САЩ. Арктическият остров е автономна датска територия.

В същия ден, в който Тръмп направи това изявление, неговият най-голям син Доналд Тръмп младши направи частно посещение в Гренландия.

Муте Егеде, който е и лидер на лява политическа партия, подкрепяща бъдещата независимост на острова от Дания, пристигна в Копенхаген късно снощи, 7 януари, на планирано посещение. Обявено бе, че срещата му с крал Фредерик X ще се състои днес, 8 януари.

В същото време датският премиер Мете Фредериксен заяви, че Гренландия не се продава, както и че премиерът на страната Муте Егеде "е бил много, много ясен", че Гренландия не възнамерява да станат част от САЩ.

It really shows the banality of what is to come in 2025 to see Trump Jr and his #MAGA goons coming to eyeball #Greenland while Denmark's PM, trying to stay diplomatic, says "Greenland's people decide what the future holds." This is European Union territory, and will remain so. pic.twitter.com/7nY8AglLFB