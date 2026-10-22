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Путин има обсесивен страх, че ще бъде убит: Чешкият президент

22 октомври 2026, 14:00 часа 1032 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Путин има обсесивен страх, че ще бъде убит: Чешкият президент

Владимир Путин има обсесивно чувство на страх да не бъде убит. Това казва чешкият президент Петър Павел. "Той се доверява на малко хора. Освен това е обсебен от страха да не бъде убит. И тъй като е заобиколен само от малък кръг хора, те могат много ефективно да филтрират информацията, която му позволяват да чуе", заяви чешкият лидер в интервю за Bild. 

Чешкият президент каза още, че не е виждал нито един план на НАТО, който предвижда офанзива на руска територия. Плановете на Алианса са отбранителни по своята същност, подчерта изрично той. Той обаче предупреди, че продължаването на настоящия курс може да доведе до ескалация и открит военен конфликт. Затова той призова Европа да разработи единна позиция за преговори с Москва.

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Междувременно САЩ и Русия все още не са склонни да преговарят с представители на ЕС, отбеляза той. "Те не приемат Европа сериозно. Защото виждат колко сме разделени, колко сме слаби и колко бавно вземаме решения. Ако не променим това много скоро, ще станем напълно незначителни", добави Павел.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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