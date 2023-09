Путин след срещата с Ердоган: Западът ни измами, бяхме принудени да се оттеглим от зърнената сделка (ВИДЕО)

„Западът, меко казано, ни измами за хуманитарните цели чрез черноморската инициатива за подпомагане на развиващите се страни“, каза Путин, цитиран от CNN.

Според него, обещаните гаранции, дадени на Русия за износа й на селскостопански продукти и торове, не са били спазени. „Както казах и преди, ние просто бяхме принудени да вземем това решение“, каза Путин, имайки предвид неподновяването на сделката.

„Очевидно прекратяването на сделката не се отрази на световните производствени пазари и бих искал да подчертая това специално. Каквото и да говорят за това, цените на зърното продължават да падат, няма физически дефицит на храни. Има проблеми със справедливото му разпределение, да. Но това няма нищо общо с така наречената зърнена сделка“, добави Путин. Той също така отбеляза, че Украйна се опитва да атакува газопроводи, по които горивото отива в Турция.

The President of Türkiye said that during the meeting with Vladimir Putin, the issue of settling the issue on the grain deal was raised. However, the proposed alternatives did not meet Russian expectations in terms of security and other aspects.



Putin later said that Russia was… pic.twitter.com/viZU84BpoL