Путин вдига рейтинга на Тръмп, пусна затворник-американец

Русия освободи 74-годишния американец Стивън Хъбард след посещение на пратеника на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Хъбард беше в затвора повече от четири години по спорни обвинения, че е воювал на страната на Украйна. Той е родом от Мичиган. През 2024 г. бе осъден на близо седем години в наказателна колония. Според руските прокурори той е служил в отбранително подразделение, базирано в източния град Изюм, когато е бил пленен от руските сили.
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По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с руския диктатор Владимир Путин относно Стивън Хъбард. "Просто ме изслушайте. Не искам да говоря за това“, посочва Тръмп по повод евентуална сделка за освобождаването на Хабард, който през 2024 г. беше осъден в Русия на почти седем години затвор. Той потвърди, че администрацията е "фокусирана“ върху случая му и добави, че "е време Хъбард да се прибере у дома“. А след като стана ясна новината, Тръмп веднага извлече политически дивидент, като написа в Truth Social, че мнозина, които го критикували, че не налага санкции срещу Русия, сега се обадили да му благодарят, иначе Хъбард нямало да бъде освободен:
⚡️ Many of those who demanded immediate sanctions against Russia have called to apologize to President Trump The US president has just made this claim. According to Trump, if sanctions had been imposed, Stephen James Hubbard would still be sitting in a Russian prison.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
Руските държавни медии съобщиха, че Хъбард е бил задържан през април 2022 г., като твърдят, че той е охранявал украински военен контролно-пропускателен пункт.
Според прокурорите Хъбард се е присъединил към украинско подразделение за териториална отбрана, преминал е обучение, получил е оръжие и боеприпаси, като му е било обещано възнаграждение от 1000 щатски долара месечно. Руските държавни медии съобщиха, че той се е признал за виновен по повдигнатите му обвинения.
Russia has released 74-year-old American Stephen Hubbard after a visit by Trump envoy Steve Witkoff. Hubbard had been imprisoned for over four years on disputed charges of fighting for Ukraine. https://t.co/oZUwM2VT2b— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026