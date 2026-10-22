Първа човешка жертва на вируса "Шамонда": Здравните власти разследват случая

Франция съобщи за първия случай на зараза с вируса "Шамонда" при човек – вирус, който обикновено се среща при селскостопански животни. Пациентът по-късно е починал, като властите добавиха, че на този етап няма риск за широката общественост. Предаван чрез ухапване от мушици и най-често срещан при едър рогат добитък, вирусът "Шамонда" е открит и при коне, алпаки, овце и кози, съобщи Световната организация за здравето на животните (WOAH).

"Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) внимателно следи ситуацията, след като френските власти обявиха първия досега регистриран случай на заразяване на човек с вируса "Шамонда" – заболяване, което досега е засягало само животни", се посочва в изявление на базирания в Стокхолм ECDC. "ECDC поддържа връзка с френските власти и европейските партньори, за да проучи потенциалните последствия за общественото здраве."

First human case of Shamonda virus detected in France, officials say https://t.co/e8dQNzqLmY — BBC News (UK) (@BBCNews) October 22, 2026

В съобщението на френските власти се посочва, че водещата хипотеза е, че пациентът се е заразил в източна Франция, където вирусът е циркулирал сред животни през пролетта и лятото. "Въз основа на наличните данни за този вирус до момента не е установен риск за здравето на широката общественост", се посочва в съобщението.

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Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) съобщи, че пациентът е починал в началото на октомври и отбеляза, че жертвата е била на лечение за тежко заболяване, което я е направило по-уязвима към инфекция в сравнение с общото население. "Продължават разследванията за това дали вирусът е причинил, или е допринесъл за смъртта на пациента и как е била придобита инфекцията", се посочва в съобщението. Към момента няма ваксини срещу вируса "Шамонда", които да се предлагат на пазара, съобщи Световната организация за здравето на животните (WOAH).

Идентифициран в Нигерия в средата на 60-те години на миналия век, вирусът "Шамонда" беше потвърден за първи път в Европа в края на юли след геномни тестове на болен едър рогат добитък в Южна Германия, Швейцария и Източна Франция.

В доклад от седмичния бюлетин за надзор на здравето на животните във Франция се посочва, че вирусът е бил открит също в Австрия, Белгия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и остров Джърси, част от Обединеното кралство. Проучване на девет френски млечни ферми установи, че производството на мляко е спаднало с до 75% в засегнатите стада, предава "Ройтерс".