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Пътни блокади в Италия заради скъпия дизел и липса на храни в някои магазини (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 18:27 часа 1072 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пътни блокади в Италия заради скъпия дизел и липса на храни в някои магазини (ВИДЕО)

Италия е засегната от вълна от стачки заради покачващите се цени на горивата. В Неапол шофьори на камиони и фермери блокираха пътищата за достъп до търговското пристанище заради покачващите се цени на дизела. Протестите се разпространиха и в Сицилия, Калабрия, Пулия.

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Пътни и пристанищни блокади нарушиха доставките на храни. Супермаркети съобщават за недостиг на пресни продукти, докато фермерите се опасяват от големи загуби поради прекъсвания в прибирането на реколтата и транспортирането ѝ до крайните клиенти. Шофьорите на камиони искат по-ниски цени на горивата и по-високи тарифи за превоз на товари, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.

Министърът на транспорта Матео Салвини, който е известен с крайните си политически позиции, обеща да освободи замразени държавни субсидии и да проведе разговори със синдикатите още днес.

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Междувременно вълненията продължават в Милано, в северната част на страната. Властите планират да разположат 500 войници в града и обмислят въвеждането на полицейски час - защото там имаше палежи и вандализъм след протестите за по-добро и качествено образование на 17 октомври вечерта - Още: След хаоса в модната столица: Италия праща армията в Милано

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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