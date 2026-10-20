Пътни блокади в Италия заради скъпия дизел и липса на храни в някои магазини (ВИДЕО)

Италия е засегната от вълна от стачки заради покачващите се цени на горивата. В Неапол шофьори на камиони и фермери блокираха пътищата за достъп до търговското пристанище заради покачващите се цени на дизела. Протестите се разпространиха и в Сицилия, Калабрия, Пулия.
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Пътни и пристанищни блокади нарушиха доставките на храни. Супермаркети съобщават за недостиг на пресни продукти, докато фермерите се опасяват от големи загуби поради прекъсвания в прибирането на реколтата и транспортирането ѝ до крайните клиенти. Шофьорите на камиони искат по-ниски цени на горивата и по-високи тарифи за превоз на товари, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.
Italy hit by wave of strikes over rising fuel prices In Naples, truck drivers and farmers blocked access roads to the commercial port over rising diesel prices. Protests have also spread across Sicily, Calabria, Basilicata and Apulia. Road and port blockades have disrupted food supplies. Supermarkets are reporting shortages of fresh produce, while farmers fear major losses due to disruptions to harvesting and transporting crops. Truck drivers are demanding lower fuel prices and higher freight rates. Transport Minister Matteo Salvini has promised to release frozen government subsidies and hold talks with trade unions on Tuesday. Meanwhile, unrest continues in Milan, in the north of the country. Authorities plan to deploy 500 troops to the city and are considering imposing a curfew.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
Министърът на транспорта Матео Салвини, който е известен с крайните си политически позиции, обеща да освободи замразени държавни субсидии и да проведе разговори със синдикатите още днес.
Междувременно вълненията продължават в Милано, в северната част на страната. Властите планират да разположат 500 войници в града и обмислят въвеждането на полицейски час - защото там имаше палежи и вандализъм след протестите за по-добро и качествено образование на 17 октомври вечерта - Още: След хаоса в модната столица: Италия праща армията в Милано