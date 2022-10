Queen споделиха изгубена песен, записана с Фреди Меркюри преди повече от 30 години (ВИДЕО)

Queen споделиха изгубена песен, записана с Фреди Меркюри преди повече от 30 години

Оригиналният запис на "Face It Alone" e направен по време на студийните сесии за тринадесетия албум на групата "The Miracle". Песента е отпаднала от финалния избор на песни за албума и е била забравена.

Песента е открита, когато продуцентският екип на групата се върнал към звукозаписните сесии от този период, за да подготви предстоящото преиздаване на "The Miracle", което ще включва и част от разговорите на групата в студиото.

"Face It Alone" е първа нова песен на Queen с участието на легендарния Фреди Меркюри от повече от осем години насам. През 2014 година групата издаде албума "Queen Forever", който включва три неиздавани преди песни с Фреди - "Let Me In Your Heart Again", "Love Kills" и "There Must Be More To Life Than This".

"Щастлив съм, че екипът но успя да намери това парче", каза Браян Мей. "След всичките тези години е страхотно да чуя и четирима ни... да работим в студио върху страхотна идея за песен, която така и не беше напълно завършена... досега."