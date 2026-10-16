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Разбит и с теч на петрол: Танкер, ударен от Украйна, вече е в Новоросийск (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 8:58 часа 2488 прочитания 0 коментара
Снимка: ASTRA/Телеграм
Разбит и с теч на петрол: Танкер, ударен от Украйна, вече е в Новоросийск (ВИДЕО)

Танкерът Aframax Rio, на който избухна пожар на 6 октомври, е докаран в пристанището на Новоросийск. Преди това руските власти потвърдиха, че има петролен разлив. Танкерът е способен да превозва 95 000-100 000 тона петрол (700 000-750 000 барела). Същия ден (6 октомври) властите в Сочи ограничиха достъпа до насипите и плажовете.

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"Получих много тревожни съобщения, че танкерът Aframax Rio е потънал. Не, той е вписан в списъка на корабите, но все още е в пристанището и чака да бъде разтоварен", каза екологът Георги Каваносян, публикувайки видео на танкера в пристанището на Новоросийск. От тези кадри се вижда, че са взети мерки да няма разливи, явно защото корабът е ударен. Снимки, направени от очевидци, докато авариралият танкер е влизал в пристанището на Новоросийск, показват наклон на кораба ляво на борд и изгорели каюти и рулева рубка. Това е марков знак на украинските атаки срещу кораби от руския сенчест флот - плавателният съд да не бъде потопен, а да бъде така повреден, че да не може да се управлява:

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На 14 октомври властите в Краснодарския край официално потвърдиха разлив на нефтопродукти на брега. На 13 октомври в Геленджик и Новоросийск беше обявена висока степен на тревога поради заплахата от разлив на петрол. Съответният указ е подписан от Вениамин Кондратиев, губернатор на Краснодарския край. В документа се посочва заплахата от регионална извънредна ситуация. 

На 8 октомври "Грийнпийс" съобщи за петролно петно ​​с площ от приблизително 25 квадратни километра в Черно море след атаката на танкера Aframax Rio на 6 октомври. Тогава буквално гореше морето - но по онова време Роспотребнадзор (руската агенция за защита на потребителите) заяви, че "няма замърсяване в Черно море" - Още: Въпреки уверенията на Русия: Регистрираха огромно нефтено петно след поразяването на танкер край Сочи (ВИДЕО)

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Танкер Сочи война Украйна ударен танкер Aframax Rio
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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