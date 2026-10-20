Войната в Иран:

"Разузнавателните системи работят": Зеленски с благодарност към САЩ (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 22:28 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Разузнавателните системи работят": Зеленски с благодарност към САЩ (ВИДЕО)

„Благодарни сме, че разузнавателните системи функционират. В момента говоря за системата за ранно предупреждение, която е от огромно значение за нашите хора — за децата, възрастните, цивилните гражданиq защото благодарение на нея чуваме, когато се приближава балистична ракета. Затова сме благодарни на американското разузнаване. В момента тя работи. Това е чудесно. Освен това, както вече казах, обсъдихме този въпрос и с държавния секретар“. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на пресконференция след приключването на преговорите в Осло.

„Новини.Live“, позовавайки се на думите на Зеленски, съобщава, че президентът на Украйна по пътя си към Норвегия е провел разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в рамките на който, по-специално, са били обсъдени доставките на системи за противоракетна отбрана, въпроси, свързани с предоставянето на разузнавателни данни, и Starlink.

Още: Срещата на Зеленски с Уиткоф в Осло приключи: Защо Уиткоф не се появи на пресконференцията

Според Зеленски разговорът е бил конструктивен и е протекъл в положителна атмосфера. „Вероятно след 48 часа ще имаме резултат“, цитира изданието думите на украинския лидер.

По-рано бе съобщено, че Украйна отново не е получила разузнавателни данни от САЩ преди руската ракетна атака срещу Киев.

Още: Тръмп предлага на Зеленски икономически облаги в замяна на отказ от територии

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Балистични ракети предупреждение разузнавателна информация Володимир Зеленски война Украйна разузнавателни данни
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес