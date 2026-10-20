"Разузнавателните системи работят": Зеленски с благодарност към САЩ (ВИДЕО)

„Благодарни сме, че разузнавателните системи функционират. В момента говоря за системата за ранно предупреждение, която е от огромно значение за нашите хора — за децата, възрастните, цивилните гражданиq защото благодарение на нея чуваме, когато се приближава балистична ракета. Затова сме благодарни на американското разузнаване. В момента тя работи. Това е чудесно. Освен това, както вече казах, обсъдихме този въпрос и с държавния секретар“. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на пресконференция след приключването на преговорите в Осло.

Zelensky: We are thankful that intelligence works now. Speaking about early warning, we can now hear when ballistics are coming. We are thankful for the Americans. Now it works. It's great. https://t.co/u5zsfD6GPQ — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

„Новини.Live“, позовавайки се на думите на Зеленски, съобщава, че президентът на Украйна по пътя си към Норвегия е провел разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в рамките на който, по-специално, са били обсъдени доставките на системи за противоракетна отбрана, въпроси, свързани с предоставянето на разузнавателни данни, и Starlink.

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Според Зеленски разговорът е бил конструктивен и е протекъл в положителна атмосфера. „Вероятно след 48 часа ще имаме резултат“, цитира изданието думите на украинския лидер.

По-рано бе съобщено, че Украйна отново не е получила разузнавателни данни от САЩ преди руската ракетна атака срещу Киев.

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