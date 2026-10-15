Румъния: Инцидентите в Черно море ни принуждават да действаме, а не да чакаме

Румъния е предложила на страните от НАТО в Черно море да създадат съвместно военно командване за защита от дронове, атакуващи граждански кораби във водите на алианса. Това заяви, изпълняващия длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца. Румънската морска спасителна служба съобщи, че танкерът Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, се е запалил в румънски териториални води на 14 октомври 2026 г. Пожар е избухнал и на друг кораб, плаващ под флага на Сан Марино, край румънското крайбрежие на 15 октомври. Преди това четири граждански кораба бяха атакувани край бреговете на България.

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Руските атаки

Мируца написа в своя профил във Facebook, че след телефонен разговор с българския си колега двете страни са решили да изпратят писмо до ръководството на НАТО с предложение за създаване на съвместно военно командване за Черноморския алианс. Той отбеляза, че подобно командване трябва да се управлява на ротационен принцип и увери, че Румъния е готова да поеме ръководството на съвместните сили, считано от 2028 г. "Инцидентите в Черно море – дронове, потънали кораби и вморски мини – ни принуждават да действаме, а не да чакаме. Румъния е решена да защитава своята сигурност и икономически интереси в Черно море в пълно съответствие с международното право. Повторните атаки на Русия срещу украинската инфраструктура създадоха съпътстващи рискове за сигурността на нашите страни и изглежда целят да изпробват нашите възможности за реагиране както на национално, така и на съюзническо ниво. Последните събития потвърждават, че инцидентите с дронове във въздушното пространство и морската зона вече не могат да се разглеждат единствено като национални проблеми.“, коментира още Мируца, съобщи The Insider.

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Инициативата

Инициативата беше стартирана, след като шест граждански кораба бяха атакувани от дронове край бреговете на България и Румъния през последната седмица и половина. Вечерта на 14 октомври Румънската морска спасителна служба съобщи, че танкерът Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, се е запалил в териториалните води на страната. Румънското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи за нарушение на въздушното му пространство от дрон в нощта на 14 срещу 15 октомври. Според Адриан Михалчою, лидер на Свободния профсъюз на моряците (SLN), плавателният съд вероятно е бил атакуван от дронове. Румънските медии също съобщиха за удара с дрон.

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На сутринта на 15 октомври беше съобщено, че търговският кораб WINE TRADER, плаващ под флага на Сан Марино, е съобщил за пожар край бреговете на Румъния. Съобщава се, че плавателният съд е бил атакуван от дронове в румънски териториални води.

В нощта на 13 октомври два граждански кораба бяха атакувани край бреговете на България. Други два граждански кораба бяха ударени от дронове на 6 октомври. Българските власти отказаха да поемат пряка отговорност върху Русия и в двата случая. След втория инцидент обаче премиерът Румен Радев заяви, че „логиката на случващото се показва, че резултатът от тези атаки е от полза за Руската федерация“.

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