Русия готви международна провокация за прикриване на военните си престъпления в Олешки

Русия е подготвила за днес поредна информационна операция за прикриване на извършените от нея военни престъпления, този път в окупирания град Олешки в Херсонска област. Целта е да се опита да дискредитира Въоръжените сили на Украйна, приписвайки им своите престъпления, за да отслаби подкрепата на Запада за Украйна. Това съобщи Главно разузнавателно управление на Украйна.

В рамките на тази операция Москва организира т. нар. "международен телемост", планиран за днес, 22 октомври, в 15:00 ч., под наслов "Престъпленията на Въоръжените сили на Украйна срещу цивилното население на Запорожка област". Телемостът ще се проведе под формата на групов видео разговор в приложението Zoom, като в това пропагандно събитие трябва да участват представители на 80 държави.

Целевата аудитория е дипломатическият корпус на ООН, ОССЕ, БРИКС и страните от ОНД, както и представители на международни хуманитарни организации. По време на "телеконференцията" ще бъде осигурен симултанен превод на английски, испански и френски език.

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За лектори на пропагандното събитие Москва е назначила няколко колаборационисти, сред които Родион Мирошник, който е под западни санкции. Предвижда се и включването на фалшиви "свидетели и жертви на престъпления на Въоръжените сили на Украйна".

Поканени са да участват пропагандисти от спонсорираната от Кремъл "Russia Today", представители на руски посолства, "Руски домове", които също са контролирани от руските специални служби, клонове на "Россотрудничество" в страни като Замбия, Кувейт, Узбекистан, Нигерия, България, Венецуела, Монголия, Малайзия.

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