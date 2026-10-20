Русия избива цивилни украинци с дронове и бомби, Украйна удари голям телеком в Донецк (ВИДЕО)

Броят на ранените при поредния руски въздушен обстрел по Киев нарасна до 12, като 1 човек е загинал, а две болници са понесли щети - става въпрос за обстрел посред бял ден. "Седем души са ранени в столицата, където вражески безпилотен летателен апарат се разби близо до бензиностанция на границата с Киевска област. Петима ранени медици са хоспитализирани. Един човек е починал", написа кметът на Киев Виталий Кличко в своя официален канал в Телеграм.

Той съобщи още, че в Соломянски район дрон е ударил последния етаж на медицинско заведение, като е разрушил частично покрива. Отломки от безпилотния летателен апарат са паднали и върху железопътни релси. Няма пожар. Уцелен е и енергиен обект в Шевченковски район, ДТЕК информира за прекъсвания на тока в три квартала в украинската столица. Има данни за опит за атака на Северния мост в Киев, но той не е понесъл щети, обаче движението е нарушено, информира Киевската градска държавна администрация.

Междувременно, 3 руски авиобомби уцелиха четири жилищни сгради в Краматорск, а още 11 понесоха щети от взривни вълни. Убити са четирима души, ранени са шест, съобщава Вадим Филашкин, военновременен ръководител на Донецка област. Руските въздушни атаки срещу Краматорск през деня са били три.

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"Жертви на един от ударите са служители на топлофикационна компания, които са проверявали готовността на мрежата за отоплителния сезон - трима от тях са загинали. Те са си вършели работата, за да поддържат домовете на жителите на Краматорск топли тази зима. Русия е убила хора, които са останали в града и са работили за други", уточни Филашкин.

В Днипро са загинали двама души след руски обстрел на складово помещение, информира украинската спешна служба на официалната си страница във Facebook.

На този фон, най-безсрамно руският външен министър Сергей Лавров пак излъга, че Русия никога не е удряла цивилни цели в Украйна, освен ако не ставало въпрос за обекти, доставящи "продукция" за украинската армия:

Russian Foreign Minister Lavrov confidently claims that Russia has never attacked Ukraine's civilian infrastructure, and Trump believes him. https://t.co/wpb11YCGkJ — WarTranslated (@wartranslated) October 20, 2026

През изминалата нощ Украйна атакува сграда във Ворошиловски квартал на окупирания от руснаците град Донецк, в който се помещават десетки организации. Приблизително 27 организации, работещи в различни сектори – от телекомуникации и банково дело до строителство, търговия, застраховане и консултации – са свързани с този адрес (улица "Постишева" 60). Сред тях са местният телеком "Углетелеком", интернет доставчика FTICOM, Централната републиканска банка, строителните компании "Нова територия" и "Нови Донецк 2024", застрахователните компании "Спас" и "ВУСО" и т.н. Най-големи щети има на третия, шестия и седмия етаж на сградата - ОЩЕ: Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО)

🔥 Powerful explosions rocked Russian-occupied Donetsk overnight Ugletelekom, one of the key telecommunications operators in the Russian-occupied part of Ukraine's Donetsk region, was hit. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

This is what public transport in Donetsk looks like after 12 years of Russian occupation. https://t.co/feIRv4e7ci — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026