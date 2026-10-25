Русия постигна най-идиотското самоунищожение в историята

Руската пропаганда крещи от всички страни "Русия печели!". Нека за секунда предположим, че кремълската пропаганда е права и утре ще обявят: "Това е, спечелихме!". Сега, без емоции, да включим логиката и да видим - какво точно са спечелили? Това са думи на коментатора Шахин Шамил в профила му във Фейсбук, а по-долу е пълният списък с нещата, които Русия успя да "спечели":

"1. Завладяха собствената си икономика. За пет години унищожиха всичко, което се гради десетилетия. Загубиха най-богатите световни пазари, обвързаха се здраво с Китай и убиха автомобилната индустрия, авиацията и технологиите. Ще са необходими двадесет години, за да възстановят всичко това, ако изобщо успеят.

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2. Завладяха собствената си сигурност. НАТО, от което толкова трескаво се "защитаваха", сега е точно под носа им – Финландия и Швеция вече са в него, Балтика се превърна във вътрешно езеро на Алианса, а границата с потенциалния враг се разшири с хиляди километри. Брилянтен стратегически ход!

3. Победиха доверието на целия свят. Никой вече не иска да прави бизнес с тях в дългосрочен план. Никой нормален инвеститор, никоя сериозна компания няма да отиде в Русия. Отказаха се от статута си на надежден партньор и получиха статут на токсична зона, от която всички се ограждат с високи дувари.

4. И най-важното, "победиха" изпепелените руини. Ето я, тяхната главна награда! За стотиците хиляди изгорели момчета, за унищожения генофонд, за осакатените хора получиха... села и градчета от по три улици, сравнени с земята. Без вода, без ток, без хора, минирани за векове напред. И сега ще плащат трилиони от техния пробит бюджет, за да ги възстановят. Победа в един нормален свят е, когато народът ти започне да живее по-богато, по-безопасно, по-модерно и по-щастливо.

Но когато разменяш бъдещето на децата си, технологиите, стандарта им на живот и уважението на света за купчина изгорял бетон – това не е победа. Това е най-идиотското самоунищожение в историята, за което децата и внуците ти ще плащат от собствените си джобове."

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