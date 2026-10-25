Охранител от НСО блъсна и повали Соня Колтуклиева:

Русия постигна най-идиотското самоунищожение в историята

25 октомври 2026, 17:05 часа 1811 прочитания 5 коментара
Снимка: Actualno/Gemini
Русия постигна най-идиотското самоунищожение в историята

Руската пропаганда крещи от всички страни "Русия печели!". Нека за секунда предположим, че кремълската пропаганда е права и утре ще обявят: "Това е, спечелихме!". Сега, без емоции, да включим логиката и да видим - какво точно са спечелили? Това са думи на коментатора Шахин Шамил в профила му във Фейсбук, а по-долу е пълният списък с нещата, които Русия успя да "спечели":

"1. Завладяха собствената си икономика. За пет години унищожиха всичко, което се гради десетилетия. Загубиха най-богатите световни пазари, обвързаха се здраво с Китай и убиха автомобилната индустрия, авиацията и технологиите. Ще са необходими двадесет години, за да възстановят всичко това, ако изобщо успеят. 

Още: Зеленски не спира да разбива лицемерието на Тръмп и САЩ. Мъск се изяви отново (ОБЗОР - ВИДЕО)

2. Завладяха собствената си сигурност. НАТО, от което толкова трескаво се "защитаваха", сега е точно под носа им – Финландия и Швеция вече са в него, Балтика се превърна във вътрешно езеро на Алианса, а границата с потенциалния враг се разшири с хиляди километри. Брилянтен стратегически ход! 

3. Победиха доверието на целия свят. Никой вече не иска да прави бизнес с тях в дългосрочен план. Никой нормален инвеститор, никоя сериозна компания няма да отиде в Русия. Отказаха се от статута си на надежден партньор и получиха статут на токсична зона, от която всички се ограждат с високи дувари. 

4. И най-важното, "победиха" изпепелените руини. Ето я, тяхната главна награда! За стотиците хиляди изгорели момчета, за унищожения генофонд, за осакатените хора получиха... села и градчета от по три улици, сравнени с земята. Без вода, без ток, без хора, минирани за векове напред. И сега ще плащат трилиони от техния пробит бюджет, за да ги възстановят. Победа в един нормален свят е, когато народът ти започне да живее по-богато, по-безопасно, по-модерно и по-щастливо.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Но когато разменяш бъдещето на децата си, технологиите, стандарта им на живот и уважението на света за купчина изгорял бетон – това не е победа. Това е най-идиотското самоунищожение в историята, за което децата и внуците ти ще плащат от собствените си джобове."

Още: Европа не иска да зависи от благоволението на САЩ: Цената за нейния Starlink е солена, но си струва

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ Gemini

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Руснаци Русия руска пропаганда война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес