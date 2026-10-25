Кабинетът "Радев":

Русия удари нов кораб в Черно море

25 октомври 2026, 10:35 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия удари нов кораб в Черно море

Руските въоръжени сили са поразили кораб за насипни товари в акваторията на Черно море. По данни на руското Министерство на отбраната плавателният съд е бил атакуван по време на прехода си, докато е доставял товар за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към пристанището Черноморск.

От руското Министерство на отбраната съобщиха официално за инцидента.

"Товарен кораб за насипни товари е повреден по време на транзитно преминаване по море, доставяйки товар до пристанището Черноморск за украинските въоръжени сили", гласи съобщението.

Още: Румен Радев: България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

Според ведомството при атаката са засегнати и брегови обекти в Одеска област, предаде Фокус.

От руското Министерство на отбраната допълват, че са повредени и "инфраструктурни съоръжения в пристанището ''Килия'' в Одеска област, предназначени за разтоварване и съхранение на военна техника, доставена на Украйна от чужбина.

След потопения кораб край Констанца: Румъния обвини Русия в ескалация (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кораб Черно море ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес