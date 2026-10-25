Русия удари нов кораб в Черно море

Руските въоръжени сили са поразили кораб за насипни товари в акваторията на Черно море. По данни на руското Министерство на отбраната плавателният съд е бил атакуван по време на прехода си, докато е доставял товар за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към пристанището Черноморск.

От руското Министерство на отбраната съобщиха официално за инцидента.

"Товарен кораб за насипни товари е повреден по време на транзитно преминаване по море, доставяйки товар до пристанището Черноморск за украинските въоръжени сили", гласи съобщението.

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Според ведомството при атаката са засегнати и брегови обекти в Одеска област, предаде Фокус.

От руското Министерство на отбраната допълват, че са повредени и "инфраструктурни съоръжения в пристанището ''Килия'' в Одеска област, предназначени за разтоварване и съхранение на военна техника, доставена на Украйна от чужбина.

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