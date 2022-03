Руската армия блокира Херсон, има съобщения за редица атаки (ВИДЕО)

Макар нощта в Украйна да премина малко по-спокойно, това изглежда се промени драстично рано сутринта.

Според съобщения в Twitter на Kyiv Independent и Nexta, руските военни са обкръжили и почти са овладели град Херсон, който е един от областните центрове в Украйна. По думите на журналиста от украинската 24 TV Альона Панина, руските сили вече установяват КПП-та на всеки изход на Херсон. Кметът на Херсон потвърди информацията и добави, че е трудно да се каже как ще се развие ситуацията оттук-насетне. Има и видеокадри, че руските части навлизат в Херсон от изток и се придвижват към центъра на града.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Продължават и съобщенията за удари от страна на руската армия. Най-малко 70 души помощен персонал са убити при град Ахтирка, в Сумска област – след артилерийски обстрел. Обстрелът е бил срещу украинска военна база.

❗️At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit.



This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky. pic.twitter.com/IpgtumwjIS — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Има и съобщение за атака срещу център за рехабилитация на украински ветерани, намиращ се близо до Киев. Ударена е и частна болница до Бузова, но за щастие всички хора от лечебното заведение са евакуирани.

The building of the private maternity hospital "Adonis" came under fire near #Kyiv.



This was reported by its general director Vitaly Girin.



"The damage is big, but the building is standing. Everyone has been evacuated." pic.twitter.com/TtotsEH9QQ — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Стана ясно и, че Австралия е одобрила 50 млн. долара помощ за Украйна, а част от тази помощ представлява ракети. А „Харли Дейвидсън” стана поредната западна компания, която спря бизнеса ви в Русия.

