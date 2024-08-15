Руски бомбардировач Ту-22М се разби в Иркутска област (ВИДЕА)

Руски бомбардировач Ту-22М е паднал край село Михайловка, Черемховски район в Иркутска област.

Съдейки по видеата, които се разпространяват в руските информационни канали, самолетът се е запалил още в небето.

Според съобщенията екипажът е успял да катапултира. Подробностите по инцидента се уточняват.

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От такива бомбардировачи руските военни нанасят ракетни удари по цивилни цели в Украйна.

Руското военно министерство призна официално за инцидента като заяви, че по предварителни данни се касае за техническа неизправност.