Руски учебно-тренировъчен самолет Як-130 се разби в Калмикия

Военен самолет Як-130 се е разбил в Калмикия, на 40 км от Елиста (административния център на руската Република Калмикия).

Пилотът е успял да катапултира и е хоспитализиран във Волгоград, съобщава Telegram каналът "112".

Инцидентът е станал по време на тренировъчен полет. Причината е в процес на установяване. Приоритетната версия е повреда в оборудването, смятат от "112".

"Яковлев" Як-130 е дозвуков двуместен усъвършенстван реактивен учебно-тренировъчен и лек боен самолет. Освен това се предлага на пазара като потенциален лек щурмови самолет.

