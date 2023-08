Руски военен кораб бълбука отчаяно след удар с дрон с 450 кг тротил (ВИДЕО)

Според Службата за сигурност (СБУ) на Украйна, цитирана от УНИАН, надводният дрон е пренасял 450 килограма тротил. Атакуваният плавателен съд пък е имал около 100 души екипаж. Появи се и видео от момента на нападението:

Footage of the actual moment a Ukrainian naval drone reached the Russian Project 775 war/landing ship Olenegorsky Gornyk confirming it wasn't destroyed on its approach contrary to the claims of the Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/8hMsqdBwI6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023

СБУ проведе специална операция в залива на Новоросийск съвместно с Военноморските сили, в резултат на която беше повреден голям вражески кораб, пише УНИАН.

Източник от СБУ казва, че удареният руски кораб е получил "сериозна пробойна" и не е в състояние да изпълнява бойните си задачи. Следователно - всички изявления на руснаците за "отблъсната атака" са фалшиви.

Също така източник от службата за сигурност припомни, че това не е първата успешна специална операция на СБУ с използване на такива безпилотни летателни апарати. Посочва се нападението срещу корабите на Руската федерация в Севастополския залив през октомври миналата година и последния взрив на Кримския мост.

That doesn't look like a ship that can perform combat tasks to me. The person filming it says it keep sinking further and further. pic.twitter.com/Wsed6ENGGc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023

Какво твърди Русия?

Руските власти, разбира се, скриха в официалните си съобщения какво точно се е случило при нападението с морските дронове. "В хода на отразяването на атаката дроновете бяха визуално открити и унищожени с огън от щатното въоръжение на руските кораби, осъществяващи охрана на външната граница на военно-морската база", гласеше позицията на военното министерство в Москва.

Ръководителят на местната власт в Новоросийск Андрей Кравченко пък заяви, че екипажите на „Оленогорский Горняк“ (ударения кораб) и на кораба „Суворовец“ незабавно реагирали и помогнали да се избегнат последици от атаката с морски дронове.

Украинската закана

Във Феодосия има голям терминал, от който Руският черноморски флот зарежда с гориво. Затова трябва да очакваме експлозии там и в бъдеще, заяви говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк.

