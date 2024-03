Руските доброволци показаха как унищожават складове с боеприпаси в Тьоткино (ВИДЕА)

Днес те твърдят, че са унищожили два склада с боеприпаси на руската армия в село Тьоткино в Курска област и показаха видео, снимано от дрон.

Междувременно губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков направи видеообръщение към съгражданите си, в което призна още по обяд, че търговските центрове "на практика" вече са затворени до края на деня, а след това кога ще бъдат отворени в следващите дни ще зависи от оперативната обстановка.

Той призова по възможност да се отложат всички пътувания, тъй като днес в Белгород двама души загинаха в колите си.

A part of the center of Bilhorod is covered in smoke, cars are burning, after heavy shelling from Russian insurgents. pic.twitter.com/hzaDXsWqBt