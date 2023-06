Руско признание за убити и унищожена техника при Антоновския мост. Ще има ли далекобойни ракети от САЩ за Киев?

Според информацията американските власти са близо до одобряване на доставката на ракетни системи АТАСМS за Украйна, съобщи изданието и добави, че въпросът очаква решение на високо равнище. По-рано Белият дом беше скептично настроен за такава доставка, но сега е стигнал до заключението, че е необходимо да подкрепи Украйна през следващите седмици. Ракетите ATACMS имат обсег от 300 км.

Biden is almost ready to send Ukraine missiles to destroy the Crimean bridge and the Russian fleet



U.S. authorities are close to approving the delivery of ATACMS missile systems to Ukraine, The Wall Street Journal reported Thursday, citing U.S. and European officials.



The issue… pic.twitter.com/I6XSKheEbp