Руското министерство на отбраната твърди, че САЩ планират да пуснат комари с помощта на безпилотни летателни апарати, за да заразят вражеските войски.

За тази "висока техническа готовност на САЩ" свидетелствал "патент за дрон, предназначен за разпръскване на заразени комари във въздуха", заяви генерал-лейтенант Игор Кирилов.

"В съответствие с описанието безпилотният самолет трябва да достави контейнер с насекоми до даден район и да ги освободи. При ухапване комарите могат да заразят военнослужещите с опасна инфекция, например малария", добави той, очевидно говорейки за воюващите руски сили на територията на Украйна.

Can it get any crazier? Yes, that's possible.



