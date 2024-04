Руснаците задържаха геймър, играл на Counter Strike за терористите (ВИДЕО)

Още: Основите на спортните залози: Всичко, което трябва да знаете

На кадрите от видеото се вижда как трима служители на реда с каски и бронежилетки и двама в цивилни дрехи се втурват, поваляйки геймъра по очи. Всичко се случва пред друг геймър, който от уплаха хвърля мишката и клавиатурата си и се отдалечава, за да не пречи на спецоперацията.

„Младежът на около двадесет години в този момент играе Counter Strike като терорист и тогава не виртуални, а реални специални части скачат върху него. Много неочаквано“, казва пред E1.RU един от очевидците, споделили видеото.

Все още не е известно защо геймърът е бил задържан.

