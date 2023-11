С бутилка и с чадър по главата: Атаки срещу нидерландски политик-путинист (ВИДЕО)

Става въпрос за водача на партия "Форум за демокрация" Тиери Боде. След снощната атака той е откаран в болница в град Грьонинген, след като беше атакуван по време на политическо събитие. 40-годишният Боде е бил приет за лечение от травматолог, след като бил ударен по главата и в близост до окото с бирена бутилка. Пострадал е и охранител. "Изглежда че всичко ще бъде наред", добавиха от партията на Боде в Twitter.

Dutch far-right leader Thierry Baudet attacked with bottle 2 days before election, taken to hospital pic.twitter.com/gY5ediw7Fg