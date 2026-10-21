С какви запаси от балистични ракети и дронове разполага Русия?

Към октомври руският арсенал е съдържал до 700 балистични ракети и няколко хиляди крилати ракети от различни типове. Това съобщава Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната в отговор на запитване от NV. Според украинското разузнаване, Русия произвежда над 200 такива бройки месечно, 110 от които са балистични. Така Русия разполага с приблизително 6200 реактивни и конвенционални дрона „Шахед“ в резерв. Междувременно Русия сглобява до 4000 реактивни дрона на месец и до 2000 конвенционални.

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Главното разузнавателно управление добави, че Русия разполага с приблизително 115 ракети „Искандер-М“. Страната е способна да произвежда 65 бройки месечно. Освен това, продължава разработването на модернизирана система с обхват от 550 до 700 км. Твърди се, че месечният производствен план на Русия за Х-101 е над 80 ракети. Съобщава се обаче, че обемите на производство надвишават тези цифри. В навечерието на зимата Русия разполага с около 450 ракети „Калибър“, а месечният производствен темп, според ГУР, е около 29 ракети.

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Запасите от ударни ракети РМ-48У за системите за противовъздушна отбрана тип С-300ПМ/С-400 възлизат на приблизително 400 бройки, като месечно се произвеждат до 40 ракети. Що се отнася до ракетите „Оникс“, Русия разполага със значителен брой от тях – повече от 600 единици, а общият запас от „Циркон“ надхвърля 120 единици.

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ГУР отбелязва още, че Москва е развила интересна ситуация с ракетите „Кинжал“. Производството им е било преустановено поради ниската им точност.

Производство на оръжие в Русия

По-рано от Кралския институт за изследвания на отбраната и сигурността към Обединените служби обявиха, че Русия притежава 79 M6 ракети „Контакт“ за изтребителя МиГ-31D. Тя може също така да произведе повече от 55 ракети А-235 „Нудол“ в рамките на пет години. Експертите обаче смятат, че арсенал от противосателитни ракети с такъв размер може да се окаже недостатъчен, за да унищожи максималния възможен брой военни разузнавателни и комуникационни спътници в космоса в случай на голяма война срещу Запада. Defense Express отбелязва, че не са публикувани публично никакви западни оценки за способността на Русия да произвежда ракети А-235 „Нудол“.

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Същевременно експертът по авиация Валери Романенко съобщи, че в нощта на 19 октомври руските окупатори са използвали малък брой изтребители „Шахед“, което може да показва проблеми на Русия в този сектор. Романенко предположи, че може да е имало някои проблеми с двигателите или производството. Експертът също не изключи възможността врагът да е имал арсенал от изтребители „Шахед“, които вече е използвал. Романенко добави, че без обективна информация може само да се спекулира.